Bolu'da kaçakçılığa geçit yok: Piyasa değeri binlerce lira olan ürünler ele geçirildi
Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 35 kilogram tütün, 26 bin 120 adet makaron, 366 paket kaçak sigara ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi. 7 şahsa işlem yapıldı.
Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin operasyonları sonucunda kaçak elektronik cihazlar, tütün, ve sigara ürünleri ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda; 35 kilogram tütün, 26 bin 120 adet makaron, 3 kilogram el yapımı alkol, 366 paket kaçak sigara, 650 gram etil alkol, 79 adet 50 ABD doları, 221 adet cep telefonu, 85 adet kulaklık, 6 adet elektronik sigara ele geçirildi. Öte yandan adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 7 şahsa işlem yapıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa