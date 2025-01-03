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Bolu'da Kaçak Avcılara Yoğun Denetim: 22 Kişiye Ceza

Bolu'da Kaçak Avcılara Yoğun Denetim: 22 Kişiye Ceza
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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatını korumak amacıyla kaçak avcılara yönelik denetimlerde 22 kişiye idari para cezası uyguladı ve 8 tüfeğe el koydu.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yapılan denetimde, 22 kişiye idari para cezası uygulanırken, 8 tüfeğe el konuldu.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Yaban hayatının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ekipler tarafından sahada 179 avcı denetlendi. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 22 kişiye idari para cezası uygulanırken, 8 tüfeğe el konuldu.

DKMP tarafından yapılan açıklamada, "Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları korunan alan statüsünde olup, bu alanlarda yaban hayatını ve ekosistemi koruma faaliyetleri yürütülmektedir. İlgili alanlarda yasa dışı faaliyetlere ise iki katı olarak idari yaptırım uygulanmaktadır. Desteklerinden dolayı kolluk kuvvetlerimize teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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