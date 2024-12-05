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Bolu'da Kaçak Avcılara Operasyon: 10 Tüfeğe El Konuldu

Bolu'da Kaçak Avcılara Operasyon: 10 Tüfeğe El Konuldu
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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avcılığa karşı düzenlediği denetimlerde 10 tüfeğe el koydu ve 20 kişiye idari yaptırım uyguladı. Yaban hayatının korunması için denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yapılan denetimde 10 tüfeğe el konulurken, 20 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Yaban hayatının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimler yaptı. Ekim ve kasım ayı içerisinde il genelinde yapılan denetimlerde 20 kişiye idari yaptırım uygulandı, 10 av tüfeğine el konuldu. 2 saka kuşu yakalanarak doğal yaşama geri bırakıldı. 2 yaban tavşanı için şahıslara idari para cezası kesildi.

Ekipler tarafından çalışmalara dair yapılan açıklamada, "Doğamızı koruma mücadelemize destek veren tüm kolluk kuvvetlerimize ve doğaseverlere sonsuz teşekkürler" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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