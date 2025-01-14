Bolu'da Kaçak Avcılara 1 Milyon 50 Bin TL Ceza Uygulandı

Bolu'da geçtiğimi yıl kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde toplam 1 milyon 50 bin TL ceza uygulandı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024'te kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı gerçekleştirdiği denetimlerde, yaban hayvanına ve sahipsiz hayvana yönelik 450 bin lira, yasadışı avcılık ve biyokaçakçılığı önleme çerçevesinde 600 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca toplamda 260 yaban hayvanı ihbarına anında müdahale edildi. Sansar, su samuru, tilki, ayı, yılan, kızıl geyik ve şah kartalı gibi farklı türlerde 151 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı. Yaban hayvanı-insan etkileşimlerini azaltmak için düzenleyici ve önleyici projeler hayata geçirildi ve hizmet için eğitimler düzenlendi. Yetkililer 2025 yılında da çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. - BOLU