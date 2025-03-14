Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimine Karşı Sıkı Denetim

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlarda kaçak ağaç kesimine ve yasa dışı odun taşımacılığına geçit vermiyor.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kaçak odun taşımacılığının önüne geçmek için "mobil koruma kontrol" noktaları ve geçici denetim noktalarında sıkı kontroller gerçekleştirildi. Bu kapsamda, TEM Otoyolu Abant Gişeleri çıkışı ve Yumrukaya köyü civarında uygulama noktaları oluşturularak onlarca araç denetlendi. Denetimlerde, orman ürünleri taşıyan kamyonlar durdurularak damga ve taşıma belgeleri incelendi. - BOLU