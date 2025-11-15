Bolu'da Jandarma Sivil Denetimlerle Yolcu Güvenliğini Sağlıyor

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüslerinde sivil denetim gerçekleştirerek sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden yolcu otobüslerine yönelik Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Yolcu otobüslerinde sivil denetim gerçekleştiren jandarma personelleri, sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Sivil kıyafetli Jandarma personeli, yolcu gibi otobüslere binerek seyahat boyunca sürücü davranışlarını, yolcu güvenliği uygulamalarını ve kurallara uygunluğu gözlemledi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, trafik denetimlerinde kullanılan personel ve ekipmanların etkin şekilde değerlendirildiğini belirterek, "Trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla bu tür sivil denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - BOLU