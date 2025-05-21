Bolu'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bolu'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Bolu'da jandarma ekipleri, teknik takip sonrası düzenledikleri operasyonda bir evde 6 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde çok sayıda tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonucu gerçekleştirdikleri operasyon çerçevesinde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 6 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda, ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edilen Y.H., D.H., Ö.S. ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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