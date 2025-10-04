Haberler

Bolu'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Altın Tozu ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Bolu'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Altın Tozu ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 500 gram altın tozu, 335 değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor

Gıda sahtekarlarının listesi güncellendi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.