Bolu'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Altın Tozu ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU