Bolu'da Jandarma Ekiplerinden Gece Denetimi
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mudurnu, Göynük ve Nallıhan ilçeleri arasındaki yolda gece saatlerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Kimlik, alkol ve evrak kontrolü yapan jandarma ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
Bolu'da jandarma ekipleri 3 ilçeyi birbirine bağlayan güzergahta denetim yaptı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudurnu İlçe Jandarma Karakolu ekipleri Mudurnu, Göynük ve Ankara'nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan yolda denetimlerini sürdürdü. Gece saatlerinde bölgede trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, kimlik, alkol, filmli cam ve evrak kontrolü yaptı. Ekiplerin denetimlerini sıklıkla sürdüreceği öğrenildi. - BOLU