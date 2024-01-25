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Bolu'da Jandarma Ekipleri Tarafından Trafik Denetimi Yapıldı

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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Ankara-Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-750 kara yolunda cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 12 sürücüye 10 bin 728 lira ceza kesildi.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Ankara- Zonguldak'ı birbirine bağlana D-750 kara yolunda cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 12 sürücüye 10 bin 728 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mengen ilçesi sınırlarında bulunan D-750 kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi. Ankara ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan yolda, cayrokopter destekli geniş çerçeveli uygulama yapıldı. Yüksek teknolojiye sahip hava aracı cayrokopterde bulunan kamera sistemi tarafından D-750 kara yolunda seyreden, emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile araç kullanan ve trafik işaret levhalarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 3, trafik işaret levhalarına uymayan 3 ve emniyet kemeri takmayan 6 olmak üzere toplam 12 sürücüye 10 bin 728 lira para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Bolu Haberler

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