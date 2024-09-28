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Bolu'da Jandarma Çalışmaları: 11 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da Jandarma Çalışmaları: 11 Şüpheli Yakalandı
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Bolu'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik eylül ayında çalışma yürüttü. Şehir merkezi ile Seben ve Yeniçağa ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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