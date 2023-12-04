Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde Motosiklet Denetimi

Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde motosiklet geçişine kapalı olan bölgede polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimler sonucunda motosiklet sürücülerine 436 lira cezai işlem uygulandı.

Bolu'da motosiklet geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde caddeye giren motosiklet sürücülerine 436 lira cezai işlem uygulandı.

Motosiklet girişinin yasak olduğu Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde zaman zaman meydana gelen kazalar sebebiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından cadde ortasına kurulan uygulama noktasında caddeye girişi yasak olan motosiklet sürücüleri denetlendi. Denetimler çerçevesinde sürücülere girişin yasak olduğu caddede motosiklet kullanmak suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada onlarca sürücü cezadan kaçamadı. Öte yandan, kask takmayan motosiklet sürücüleri, trafik ekipleri tarafından can güvenliği konusunda uyarıldı.

Ceza kesilen motosiklet sürücüsü Hasan Temel, "Normal karşılıyorum. Ceza yazılması gerekse yazılmalı. Bu tarz uygulamaları gerekli buluyorum" dedi. - BOLU