Üye Girişi
Haberler

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde Motosiklet Denetimi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde motosiklet geçişine kapalı olan bölgede polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimler sonucunda motosiklet sürücülerine 436 lira cezai işlem uygulandı.

Bolu'da motosiklet geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde caddeye giren motosiklet sürücülerine 436 lira cezai işlem uygulandı.

Motosiklet girişinin yasak olduğu Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde zaman zaman meydana gelen kazalar sebebiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından cadde ortasına kurulan uygulama noktasında caddeye girişi yasak olan motosiklet sürücüleri denetlendi. Denetimler çerçevesinde sürücülere girişin yasak olduğu caddede motosiklet kullanmak suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada onlarca sürücü cezadan kaçamadı. Öte yandan, kask takmayan motosiklet sürücüleri, trafik ekipleri tarafından can güvenliği konusunda uyarıldı.

Ceza kesilen motosiklet sürücüsü Hasan Temel, "Normal karşılıyorum. Ceza yazılması gerekse yazılmalı. Bu tarz uygulamaları gerekli buluyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Bolu Güvenlik Trafik 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title