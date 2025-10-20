Bolu'da İzinsiz Kazı Yaparken Suçüstü Yakalanan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, define aramak için kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 13 pil, 1 demir levye, 1 spatula, 5 murç, 1 çekiç, 3 kürek, 1 kazma, 1 kontrol kalemi, 1 merdiven, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 13 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı. - BOLU