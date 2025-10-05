Bolu'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bolu'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet demir levye, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet el feneri ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU