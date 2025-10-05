Haberler

Bolu'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bolu'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Bolu'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet demir levye, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet el feneri ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava

Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba ve daha fazlası
Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj: Çok teşekkür ederim

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.