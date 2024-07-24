Bolu'da İstiflenmiş Tahta Parçalarının Yangını Söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçalarının alev alması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karapınar Kavağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Çetin'e ait eski kümesin içerisinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evinin balkonunda oturan Sadık Çetin, yangın çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Daha sonra eski kümese koşan Çetin, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan tahta parçaları söndürüldü.

Sadık Çetin, "Evin balkonunda oturuyorduk, dumanların çıktığını fark ettik. Hemen geldik, baktığımızda boş kümeste üzeri açık otların tutuştuğunu gördük. Hemen bahçe hortumları ile müdahale ettik. Daha sonra 112'ye bildirince itfaiye köyümüze geldi, yangına müdahale etti. Biz de kalasların tutuşan kısımlarını ayırdık" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU