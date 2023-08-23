Bolu'da İsmail Çetin'i darp edip öldüren şüpheli yakalandı

Bolu'da İsmail Çetin'i darp edip üzerinden araba ile geçerek öldüren şüpheli İrfan Başkalaycı, jandarma ekipleri tarafından yanında bulunan eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Bolu'da dün gece saatlerinde İsmail Çetin'i(62) 3 yaşındaki torunun yanında darp ettikten sonra üzerinden araba ile geçerek öldüren şüpheli İrfan Başkalaycı(70), jandarma ekipleri tarafından yanında bulunan eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail Çetin ile İrfan Başkalaycı gece saatlerinde köyde karşılaştı. Başkalaycı, Çetin'in aracının önünü keserken ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavganın ardından Başkalaycı, saldırdığı Çetin'i darp etti.

3 yaşındaki torunu vahşi cinayete şahit oldu

Daha sonra Başkalaycı, aracına binmek üzere olan Çetin'in içinde bulunduğu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Çetin araçtan yola düştü. 3 yaşındaki torunun da yanında bulunduğu İsmail Çetin yerden kalkamazken İrfan Başkalaycı, araçla kafasını ezdi. Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki torunu ise vahşi cinayetin yaşandığı anlara şahit oldu.

Jandarma yakaladı

Başkalaycı, aracıyla olay yerinden kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirde geniş çerçeveli arama yapıldı. Her yerde aranan İrfan Başkalaycı, akşam saatlerinde Saraycık köyü mevkiinde eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor. - BOLU