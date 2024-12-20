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Bolu'da İşçi Servisi Devrildi: 9 Yaralı

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Bolu'da buzlanma nedeniyle Akpiliç firmasına ait işçi servisi devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bolu'da Akpiliç'in işçi servisi devrildi: 9 yaralı

BOLU - Bolu'da Akpiliç firmasına ait işçi servisi, buzlanma nedeniyle köy yolunda devrildi. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yeni Akçakavak köyü mevkiinde Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D. yönetimindeki 14 AK 225 plakalı Akpiliç firmasına ait yolcu midibüsü, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan midibüs, yolda yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü de dahil 9 işçi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol tek şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yolda devrilen midibüsün yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da İşçi Servisi Devrildi: 9 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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