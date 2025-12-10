Üst katları otel olarak kullanılan iş merkezinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Bolu'da üst katları otel olarak kullanılan 5 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükcami Mahallesi'nde Kutular Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin elektrik panosu bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alt katlardan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri iş merkezinde duman tahliyesi yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU