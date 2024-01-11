Bolu'da İş Arkadaşını Uçurumdan Atıp Bıçaklayan Şüpheliye Hapis Cezası

Bolu'da, husumetlisi olduğu iş arkadaşı Özgür Durmuş'u uçurumdan attıktan sonra yanına inerek 8 yerinden bıçaklayan şüpheli Mustafa Ferit Bilen, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 5 Eylül'de Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Durmuş ile iş arkadaşı Mustafa Ferit Bilen (42) arasında ormanlık alanda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede Mustafa Ferit Bilen arkadaşı Özgür Durmuş'u uçurumdan aşağı attı. Arkadaşını uçuruma atan şüpheli, daha sonra yanına inerek 8 yerinden bıçaklayıp, cüzdanını ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçtı. AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan Durmuş, hastanede tedavi altına alınırken, Mustafa Ferit Bilen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Ferit Bilen tutuklandı, Özgür Durmuş ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ferit Bilen ve mağdur Özgür Durmuş ile taraf avukatları katıldı. Mustafa Ferit Bilen, Özgür Durmuş'un eşini rahatsız ettiğini belirterek, "Eşimi rahatsız ettiği için keşke karakola gidip şikayetçi olsaydım. Çok pişmanım" ifadelerine yer verdi. Mustafa Ferit Bilen, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 2 ay, 'Yağma' suçundan ise 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 17,5 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, taciz iddialarıyla ilgili herhangi bir 'haksız tahrik indirimi' uygulamadı. - BOLU