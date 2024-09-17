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Bolu'da İnşaatta Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Bolu'da inşaatta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da inşaatta alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada kolundan yaralanan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Bolu İzzet Baysal Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatında 13 Eylül'de meydana gelen olayda, taşeron firma ve müteahhit arasında alacak-verecek tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar havada uçuştu. İplerin gerildiği kavgada taraflar birbirine silah çekti. Yaşanan kargaşada tabanca ile kolundan vurulan Ömer Faruk A. (23) yaralandı. Kavgaya inşaatta çalışan işçiler de dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 23 yaşındaki genç, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 20 kişi geçtiğimiz günlerde ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kavgada silah çeken R.A. ve R.B isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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