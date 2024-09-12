Bolu'da İnşaatta Çalışan İşçi Ölü Bulundu

Bolu'da inşaatta çalışan 55 yaşındaki işçi, binanın birinci katında iş arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay, Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'ta bulunan inşaat halindeki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk, sabah saatlerinde alt katta yarım kalan işini devam ettirmek için çalışmaya başladı. Diğer işçiler de inşaatın üst katında çalışmalarını sürdürdü. Aradan geçen bir sürenin ardından Erdoğan Öztürk işçiler tarafından yerde hareketsiz yatarken görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - BOLU