Bolu'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Yaralandı

Bolu'da öğrenci yurdundaki inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.

Olay, Tabaklar Mahallesi'nde İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışmasının yapıldığı okul yurdunun dış cephesine kurulan iskelede çalışan İrfan Üzümcü (34) dengesini kaybetti. İskelenin 3'ncü katından 1'nci katına düşen işçi yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeyle iskeleden indirilemeyen Üzümcü için merdivenli itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle alınan yaralı ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU