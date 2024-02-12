Üye Girişi
Haberler

Bolu'da İnşaat İşçisi Merdivenlerden Düşerek Yaralandı

Güncelleme:

Bolu'da bir inşaat işçisi, dengesini kaybederek merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 62 yaşındaki inşaat işçisi, dengesini kaybetmesi neticesinde merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında çalışmalarını sürdüren Mehmet A. (62), merdivenlere yakın bir noktada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden inşaat işçisi, merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı. İnşaattaki diğer işçiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Mehmet A. düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılarak sedyeye bindirildi. Mehmet A., mesai arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından 3. kattan indirildi. Ambulansa bindirilen yaralı hastaneye sevk edildi. Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Acil Durum Yaralanma Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi? Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi? KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI izle! 12 Şubat Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! 12 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim? ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde kimle kim eşleşti? Gram altın ne kadar, kaç TL? 12 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title