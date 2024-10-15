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Bolu'da İlkokul Öğrencisi Yangın Merdiveninden Düşerek Yaralandı

Bolu'da İlkokul Öğrencisi Yangın Merdiveninden Düşerek Yaralandı
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Bolu'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yangın merdiveninden düşen 2. sınıf öğrencisi Murat U.K., ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar tespit edilen çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bolu'da ilkokul 2. sınıf öğrencisi yangın merdiveninden düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen çocuk ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda teneffüs saatinde yangın merdivenine giren 2'nci sınıf öğrencisi Murat U.K. oyun oynarken yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşen küçük çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen çocuk ameliyata alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Akif Ersoy Güvenlik 3-sayfa Eğitim Çocuk Kaza bolu

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