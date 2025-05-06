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Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bolu'da meydana gelen kazada bir otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis inceleme yaptı.

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 16 AYT 402 plakalı Kia marka araç, Leylak Sokak'tan D-100 karayoluna çıkmak isteyen Ahmet Ufuk C. yönetimindeki 34 DIP 545 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat marka otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kazada araç sürücüsü Ahmet Ufuk C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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