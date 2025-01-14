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Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunun Abant Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Dilek E. yönetimindeki 34 LA 3300 plakalı Opel marka otomobil, Abant Kavşağı'ndan dönüş yapmak istedi. Bu esnada Ankara istikametinden gelen Ramazan Ü. idaresindeki 81 T 1050 plakalı Toyota marka ticari otomobil, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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