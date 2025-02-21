Bolu'da İki Katlı Evde Yangın Paniği

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Mudurnu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, ev sakinlerinde korku yarattı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Mudurnu ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki D.'ye ait evin bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yatak odasına sıçrarken, dumanları fark eden ev sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, yaşanabilecek muhtemel bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle yatak odasında büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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