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Bolu'da İki Katlı Evde Baca Yangını

Bolu'da İki Katlı Evde Baca Yangını
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Mehmet N.'ye ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Alpagut köyü Hayaller Mahallesi'nde iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Mehmet N.'ye ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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