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Bolu'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Bolu'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Bir Yaralı
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Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da gece saatlerinde ara cadde üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.

Olay, Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, silah sesleri yükseldi. Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar panikle kaçmaya çalıştı. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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