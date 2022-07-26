Bolu'da içme suyu zehirlenmelerinde sayı 141'a ulaştı - Haberler

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Bolu'da içme suyu zehirlenmelerinde sayı 141'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da içme suyu zehirlenmelerinde sayı 141'a ulaştı

Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran kişi sayısının 141'e ulaştığı ve 53 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran kişi sayısının 141'e ulaştığı ve 53 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısı Bolu Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre 141 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, "87 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 53 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bolu 3. Sayfa Haberler

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