Bolu'da Hurda Araçlar Trafik Polisleri Tarafından Toplanıyor

Bolu'da şehir merkezinde uzun süredir park halinde bırakılan hurda araçlar, trafik akışını engellediği gerekçesiyle trafik polisi ekipleri tarafından toplanmaya başlandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda aylardır terk edilmiş durumda bulunan araçları tespit etti. Trafik polislerinin koordinesinden, trafik zabıtası ekipleri, düzenlenen tutanaklarla araçların kaldırılması işlemini başlattı. Zabıta ekiplerinin araç kaldırma vinçleriyle yapılan çalışmada, tespit edilen hurda araçlar tek tek toplandı. Şehir genelinde süren çalışmada toplanan araçlar, yediemin otoparkına götürüldü. Şehir merkezinin yanı sıra mahalle aralarında da devam edeceğini belirterek, uzun süre aynı noktada park edilmiş, hasarlı veya terk edilmiş araçların trafik düzenini bozduğunu ve kaldırılacağını öğrenildi. - BOLU