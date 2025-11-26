Haberler

Bolu'da Hurda Araçlar Trafik Polisleri Tarafından Toplanıyor
Bolu şehir merkezindeki uzun süre park halinde bulunan hurda araçlar, trafik akışını engellediği gerekçesiyle trafik polisi ekipleri tarafından toplandı. Araçlar, çeşitli cadde ve sokaklardan zabıta ekipleri ile kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü.

Bolu'da şehir merkezinde uzun süredir park halinde bırakılan hurda araçlar, trafik akışını engellediği gerekçesiyle trafik polisi ekipleri tarafından toplanmaya başlandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda aylardır terk edilmiş durumda bulunan araçları tespit etti. Trafik polislerinin koordinesinden, trafik zabıtası ekipleri, düzenlenen tutanaklarla araçların kaldırılması işlemini başlattı. Zabıta ekiplerinin araç kaldırma vinçleriyle yapılan çalışmada, tespit edilen hurda araçlar tek tek toplandı. Şehir genelinde süren çalışmada toplanan araçlar, yediemin otoparkına götürüldü. Şehir merkezinin yanı sıra mahalle aralarında da devam edeceğini belirterek, uzun süre aynı noktada park edilmiş, hasarlı veya terk edilmiş araçların trafik düzenini bozduğunu ve kaldırılacağını öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
