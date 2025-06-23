Bolu'da Hükümlü Şahıs Yakalandı
Bolu'da polis, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Aranan şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Bolu'da polis ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahsın Bolu'da olduğunu tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Bolu T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Aranan şahıslara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği öğrenildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa