Bolu'da Hüküm Giymiş Suçlu Yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ü. yakalandı. Şüpheli, yapılan işlemler sonrasında cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve asayiş timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ü., saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
