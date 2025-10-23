Bolu'da Hüküm Giymiş Suçlu Yakalandı

Bolu'da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve asayiş timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ü., saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BOLU