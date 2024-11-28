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Bolu'da Hırsızlık Yapan Şahıs Polisi Düşürdü

Bolu'da Hırsızlık Yapan Şahıs Polisi Düşürdü
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Bolu'da 3 farklı evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 26 yaşındaki A.K., polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sayesinde yakalandı. Ev sahiplerinin ihbarları sonrası başlatılan çalışmalar sonucunda, A.K. Aktaş Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Bolu'da 3 farklı eve girerek yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, polis ekiplerinin saatlerce güvenlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar Mahallelerinde 3 farklı eve girdi. Şahıs, girdiği evlerden ziynet eşyası ve değerli saatler çaldı. 3 farklı adresten polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızı bulabilmek için saatlerce güvenlik kamera görüntüsü izledi. 3 evin çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda evlere giren şahsın A.K. (26) olduğu tespit edildi. Uzun süren çalışmaların ardından şahıs yapılan operasyonla Aktaş Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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