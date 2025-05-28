Bolu'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Düzce'de Yakalandı

Bolu'da Yediemin otoparkından telleri keserek çaldıkları 2 motosikletle kaçan 2 şüpheli, Düzce'nin Yığılca ilçesinde yakalandı. Polisin yaklaşık 65 saatlik görüntü kaydını incelemesinin ardından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Nisan tarihinde Bolu merkez Seyit Mahallesi Aydınlık 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yediemin otoparkının çevresindeki tel örgüleri keserek içeri giren şüpheliler, burada bulunan iki motosikleti alarak kayıplara karıştı.

65 saat kayıt incelendi

Hırsızlık olayıyla ilgili Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen yaklaşık 65 saatlik görüntü kaydını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. T.A. ve İ.Y. isimli şahıslar, çaldıkları motosikletlerle birlikte Düzce'nin Yığılca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen motosikletler de sahiplerine teslim edildi. - BOLU