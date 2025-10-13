Haberler

Bolu'da Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Yakalandı

Bolu'da Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Yakalandı
Bolu'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bolu'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan 2 kişi ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
