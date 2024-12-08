Bolu'da Hamsi Festivali'nde Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu

Bolu'da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen geleneksel hamsi festivalinde yumruklar havada uçuştu.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen festival için Türkiye'nin birçok ilinden Abant'a gelen öğrenciler, müzik eşliğinde horon oynayıp, ekmek arası hamsi yedi. Festival alanında bir grup genç arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - BOLU