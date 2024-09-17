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Bolu'da Halk Otobüsünde Bıçaklama Olayı

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Bolu'da bir halk otobüsünde çıkan tartışma sonucunda bir yolcu, başka bir yolcu tarafından bıçaklandı. Olay sonrası yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı arıyor.

Bolu'da bir kişi, halk otobüsünde tartıştığı kadın yolcunun yanındaki şahıs tarafından bıçaklandı.

Olay, BAİBÜ-Merkez hattındaki yolcuları taşıyan halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünde seyahat eden İ.Ç. (57) ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından, kadın yolcu, yanındaki şahıs ve İ.Ç., Mudurnu yazıhaneleri önünde otobüsten indiler. Kadın ve İ.Ç. arasında çıkan tartışmaya kadın yolcunun yanındaki şahıs da dahil oldu. Kavgaya dönen tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs İ.Ç'yi bacağından, ensesinden ve yüzünden bıçakla yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan İ.Ç. ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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