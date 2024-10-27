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Bolu'da Hafif Ticari Araç Beton Bariyerlere Asılı Kaldı

Bolu'da Hafif Ticari Araç Beton Bariyerlere Asılı Kaldı
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Bolu'da D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Bolu'da D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, beton bariyerde asılı kaldı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Durmuş K. idaresindeki 14 AJ 060 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpıp beton bariyerlerin üstüne çıktı. Beton bariyerlerde asılı kalan araçta bulunan Sibel K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınarak, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Sibel K. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam bolu Kaza

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