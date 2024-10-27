Bolu'da Hafif Ticari Araç Beton Bariyerlere Asılı Kaldı: 1 Yaralı

Hafif ticari araç, beton bariyerlerde asılı kaldı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, beton bariyerde asılı kaldı. Meydana gelen kazada araç içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Durmuş K. 14 AJ 060 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje çarparak beton bariyerlerin üstüne çıktı. Beton bariyerlerde asılı kalan araç içerisinde bulunan yolcu konumundaki Sibel K., hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Sibel K., hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.