Bolu'da Hacet Bayramı'nda Nefes Borusuna Et Kaçan 72 Yaşındaki Adam Kalp Masajı ile Kurtarıldı
Bolu'nun Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen Hacet Bayramı'nda ikram edilen etli pilavı yiyen 72 yaşındaki Sami Ayvaz, nefes borusuna et parçası kaçması sonucu kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle kalbi yeniden çalıştırıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, geleneksel Hızırşah Hacet Bayramı etkinliğinde ikram edilen etli pilavdan yiyen Sami Ayvaz, bir süre sonra fenalaştı. Çevredekilerin, Ayvaz'ın nefes alamadığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ayvaz'a uzun süre kalp masajı yaptı.
Müdahale sonucu kalbi yeniden çalışan Ayvaz, ambulansla Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sami Ayvaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BOLU