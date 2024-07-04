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Bolu'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Bolu'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında bekledi, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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