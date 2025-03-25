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Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 16 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 16 Yabancı Uyruklu Yakalandı
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Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bolu Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin 17-23 Mart tarihlerinde kent genelinde yürüttüğü "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 16 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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