Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 16 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bolu Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin 17-23 Mart tarihlerinde kent genelinde yürüttüğü "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 16 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. - BOLU