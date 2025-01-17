Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Bolu'da Gizli Buzlanma Kazası: Şarampolde Asılı Kaldı

Bolu'da Gizli Buzlanma Kazası: Şarampolde Asılı Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampolde asılı kaldı. Kazada yaralanan olmadı, sürücüler kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Bolu'da gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampolde asılı kaldı. Meydana gelen kazada yaralanma olmadı.

Kaza, Bolu-Kıbrıscık kara yolunun Doruk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Damar'ın da içinde bulunduğu Fitness Antrenörü Volkan Toraman idaresindeki 41 SD 158 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolde asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İbrahim Damar ve sürücü Volkan Toraman kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampolde asılı kalan otomobil çevredeki sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Merkez Bankası'nın 2025 yılı dolar tahmini
img

Aldatıldığını öğrenen kadın eşini testisinden bıçakladı
img

Taraftarın gönlüne taht kuran yıldız sosyal medyadan takıma veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.