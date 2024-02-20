Bolu'da Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde sol arka lastiğe gizlenmiş şekilde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucuya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde şüpheli olarak değerlendirilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde narkotik köpeği destekli aramalar yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği aracın sol alt lastiğine tepki verdi. Polis ekipleri aracın lastiklerini sökerek, içine gizlenmiş şekilde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili İran uyruklu M.R. isimli şahıs gözaltına alındı. M.R., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - BOLU