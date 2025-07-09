Bolu'da Geyiğe Çarpan Araç, Tavuk Yüklü Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü

Bolu'da Geyiğe Çarpan Araç, Tavuk Yüklü Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü
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Bolu'da gece saatlerinde yola aniden çıkan bir geyiğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda meydana geldi.

Bolu'da gece saatlerinde yola aniden çıkan bir geyiğe çarpan hafif ticari araç, ardından karşı yönden gelen tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda Karacakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Yerlikaya yönetimindeki 81 DN 520 plakalı hafif ticari araç, çalıştığı iş yerine seyir halindeyken yola aniden çıkan geyiğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, karşı yönden gelen ve canlı tavuk taşıyan Fatih Kılıç idaresindeki 14 BY 589 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kaza sonrası hafif ticari aracın motoru yol ortasına savrulurken, geyik olay yerinde telef oldu. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Erol Yerlikaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Tavuk yüklü kamyonun sürücüsü Fatih Kılıç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Erol Yerlikaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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