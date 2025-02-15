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Bolu'da Genç Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı

Bolu'da Genç Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı
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Bolu'da 26 yaşındaki Y.E., evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da bir apartmanın 5.katından düşen 26 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde bulunan beş katlı apartmanda yaşayan 26 yaşındaki Y.E., evinin balkonundan beton zemine dengesini kaybederek düştü. Kanlar içinde yerde kalan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Y.E. entübe edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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