Bolu'da Gece Saatlerinde Yangın: Samanlık ve Ev Küle Döndü

Bolu'da gece saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğinde bulunan eve sıçradı. Mutfak tüpü bomba gibi patlarken ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Esmer'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan mutfak tüpü alevlerden dolayı bomba gibi patlarken, korku dolu anlar yaşandı. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle samanlık ve ev küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU