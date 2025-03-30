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Bolu'da Gece Saatlerinde Yangın: Samanlık ve Ev Küle Döndü

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Bolu'nun Çeltikdere köyünde bir samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. Mutfak tüpü patlarken, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'da gece saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğinde bulunan eve sıçradı. Mutfak tüpü bomba gibi patlarken ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Esmer'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan mutfak tüpü alevlerden dolayı bomba gibi patlarken, korku dolu anlar yaşandı. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle samanlık ve ev küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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