Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kendini vurdu
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Bolu'da Gece Hırsızlık Olayı: 5 Bin Lira Çalındı

Bolu'da Gece Hırsızlık Olayı: 5 Bin Lira Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir şüpheli, gece saatlerinde zorla girdiği dükkanın kasasındaki 5 bin lirayı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme müdürü, hırsızın bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

Bolu'da bir şüpheli, gece saatlerinde zorla girdiği dükkanın kasasındaki paraları çalarak kayıplara karıştı. O anlar işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme Müdürü Mehmet Kalan, "Yaklaşık 5 bin liralık bir miktarın çalındığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Karaçayır mahallesi PTT caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan önüne gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra dükkanın camını zorlayarak içeriye girdi. Direk kasaya yönelen şahıs yaklaşık 5 bin lira parayı aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar kasa bölümünün dağınık olduğunu ve paraların olmadığını fark ederek işletme müdürü Mehmet Kalan'a haber verildi. Kalan, kamera kayıtlarını izledikten sonra polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Yaşanan hırsızlık anı işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin içeri girdiği anlar ve kasadaki paraları alarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polisleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Yaklaşık 5 bin liralık bir miktar çalındı"

Yaklaşık 5 bin lira çalındığını söyleyen Mehmet Kalan, "hırsız gece saat 01.20'de işyerimize camı zorla giriyor. İçeri girdikten sonra kasada bulunan bir miktar nakit parayı alıp aynı camdan geri çıkıp gitmiş. Sabah işyeri çalışanları dükkanı açtığında kasa tarafının dağınık olduğunu fark ettiler ve beni aradılar. İş yerine geldiğimde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledim ve hırsızlık olayı gerçekleştiğini gördüm. Yaklaşık 5 bin liralık bir miktarın çalındığını tespit ettik" dedi.

"Bir an önce yakalanmasını istiyoruz"

Hırsızın bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Kalan, "Olay polise intikal etti. Polis memuru arkadaşlara güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettik. En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Buradaki amacımız sadece para kaybı değil, aynı zamanda diğer esnafların da bu tür olaylara karşı tedbir almasını sağlamak. Bolu, bize yüksek yaşam kalitesi sunan, güvenli bir şehir olduğu için böyle bir hırsızlık olayıyla daha önce karşılaşmadık. Bu olayın üzerine düşülmesini ve hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yöneticiler sahaya dalıp hakemleri tekme tokat dövdüler
img

Ankara'da korkutan deprem
img

Futbol hayatı bitti dendi! 8 ay sonra sahaya girip şov yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.