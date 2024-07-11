Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Kazaya Yol Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da seyir halindeyken gaz pedalı takılı kalan bir otomobil, karşısındaki binanın garajına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu'da seyir halindeyken gaz pedalı takılı kalan bir otomobil, karşısındaki binanın garajına girdi. Kapıyı kıran otomobil, park halindeki araçla çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak ile Vaysal Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden Rukiye Ç. yönetimindeki 14 ACB 091 plakalı araç gaz pedalının takılı kalması neticesinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşısında bulunan binanın garajına girdi. Garaj kapısını kıran otomobil garajda bulunan park halindeki araca çarptı. Garajda park halinde duran 14 AV 936 plakalı araca çarparak durabilen kadın sürücü araç içerisinde şok geçirdi. Çarpma sesiyle olay yerine gelen vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirerek araçtan çıkardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından şok geçiren kadın sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title